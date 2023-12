Camilla de Lucas brinca com superstição de que usar verde nas festas indica que a pessoa vai engravidar no ano seguinte - Reprodução/Instagram

Camilla de Lucas brinca com superstição de que usar verde nas festas indica que a pessoa vai engravidar no ano seguinteReprodução/Instagram

Publicado 25/12/2023 16:45

Rio - A ex-BBB Camilla de Lucas resolveu testar se a teoria das cores que tem viralizado neste final de ano realmente funciona. Nesta segunda-feira (25), a famosa usou um vestido verde para celebrar o Natal e fez até uma uma piada sobre a superstição de que ela estaria dando à luz até o fim do ano seguinte.

fotogaleria

"Será que vou quebrar a superstição natalina? Daqui a 9 meses volto pra contar o resultado. FELIZ NATAL!", escreveu a modelo na legenda da publicação. Na postagem, Camilla posa com o marido, Mateus Ricardo, e o filho de quatro patas do casal, Barth. A youtuber surge arrasando com um vestido verde-claro curtinho, enquanto o músico investe em um look de blusa e bermuda em um tom de verde exército. Também é possível ver no clique uma árvore de Natal cheia de enfeites brancos e vermelhos que os dois montaram para as comemorações.Os boatos começaram a repercutir na web depois que diversas famosas como Tatá Estaniecki, Virginia Fonseca e Viih Tube começaram a engravidar após passarem o fim vestindo looks verde. Não demorou para que seguidores da influencer fossem aos post para admirar sua beleza e tentar deduzir o que seu comentário misterioso significa: "Será que ela quis dizer que tá grávida?", supôs uma internauta. "Gente do céu, como a Camilla tá divina com esse cabelo!", elogiou outra. "Em setembro vem baby. Bom que é planejada", brincou um terceiro. "Ela passou o Natal de verde?? Já dá pra ver o filho à caminho", afirmou mais um.