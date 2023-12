Filha de Simony leva a namorada para passar o Natal em casa - Reprodução Internet

Publicado 26/12/2023 07:28 | Atualizado 26/12/2023 07:36

Rio - Pyetra Benelli, de 17 anos, filha mais nova da cantora Simony, levou a namorada, Thais Tabeich, para passar o Natal na casa de sua família, em São Paulo. Durante a noite, a jovem postou uma foto em clima de romance com a namorada. O casal também aparece em uma imagem postada por Simony nas redes sociais. A cantora, no entanto, não cita a companheira da filha. "Amo vocês feliz natal @mcryan @pybenelli @euayshabenelli mamãe e Anthony", escreveu Simony na legenda da foto.

Pyetra é filha de Simony com o jogador Diego Souza e costuma trocar declarações de amor com a namorada nas redes sociais. Além de Pyetra, Simony também é mãe de Ryan, de 21 anos, Aysha, de 20, que são frutos do relacionamento com o rapper Afro-X; e de Anthony, de 10, do casamento com Patrick Silva. Atualmente, Simony está noiva do sertanejo Felipe Rodriguez.