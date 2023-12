Lexa e Pocah imitam Anitta em sua performance com Peso Pluma - Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 09:35 | Atualizado 26/12/2023 09:40

Rio - Anitta, de 30 anos, encontrou as amigas Lexa, Pocah e Nicole Bahls nesta segunda-feira (25), após a ceia de Natal em família. A cantora compartilhou um vídeo, em seu Instagram, das funkeiras dançando seu hit "Bellakeo", com Peso Pluma, imitando a performance dos cantores no palco do TikTok, que viralizou nos últimos dias na web.