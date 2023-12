João Silva - Renato Pizzutto / Divulgação

Publicado 26/12/2023 13:23 | Atualizado 26/12/2023 14:23

Rio - O apresentador João Guilherme Silva, de 19 anos, filho de Faustão, de 73, compartilhou no Instagram, nesta segunda-feira (25), uma reflexão sobre o Natal, após o ano que está se encerrando. No vídeo, o jovem aproveitou para citar a recuperação do pai e a perda do avô.

"Chegar no Natal depois de um ano muito difícil. Esse Natal com certeza não é o mesmo, talvez o mais difícil. De certa forma uma alegria, por ter meu pai nessa fase de recuperação depois do transplante. Mas o Natal também sem o meu avô, muito complicado, é uma mistura de felicidade com tristeza", disse o apresentador, citando a cirurgia que Faustão realizou em agosto deste ano

João também aproveitou para desejar boas festas aos seguidores. "O Natal é sempre o momento de as pessoas estarem junto com a família, e as pessoas não podem esquecer que o Natal é uma comemoração do nascimento de Cristo, então espero que Deus abençoe todas as famílias, você que está assistindo este vídeo", afirmou.

Vale lembrar que João Silva apresenta atualmente o "Programa do João Silva", que é transmitido na Band.