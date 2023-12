Ticiane Pinheiro e Xuxa Meneghel - Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 12:34 | Atualizado 26/12/2023 14:22

Rio - A apresentadora Ticiane Pinheiro, de 47 anos, utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (26), para compartilhar imagens do encontro que teve com Xuxa Meneghel, de 60. Emocionadas, as artistas se encontraram para uma gravação especial em comemoração aos 70 anos da emissora Record.

"Eu tive a honra de ir na casa da Xuxa no Rio de Janeiro para homenageá-la pelos 70 anos da Record. Imagina a minha alegria por ser uma eterna baixinha e fã dessa Rainha", escreveu Ticiane na legenda da publicação.

Vale lembrar que Xuxa Meneghel trabalhou na emissora entre 2015 e 2020, e comandou programas como o "Xuxa Meneghel", o reality de competição de dança "Dancing Brasil", e a atração de competição musical "The Four Brasil".

Atualmente, Ticiane Pinheiro apresenta o "Hoje em Dia", também na Record.