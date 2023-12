Ana Castela e Gustavo Mioto - Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 15:59

Rio - A cantora sertaneja Ana Castela, de 20 anos, aproveitou o Natal para compartilhar com os seguidores um vídeo antigo do namorado, o cantor Gustavo Mioto, de 26, e divertiu a web. Nas imagens, o artista aparece desejando boas festas com um gorro natalino na cabeça.

"Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Passei aqui para desejar um Feliz Natal para cada uma de vocês com muita paz e muito amor, viu, meus anjos? Um beijo", diz Gustavo no vídeo.

"Feliz Natal", escreveu Ana Castela, sempre bem humorada, mencionando o perfil do cantor e deixando emojis de expressões emocionadas.

Vale lembrar que o casal completou seis meses de relação neste mês de dezembro.