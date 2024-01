Virgínia Fonseca posa ao lado de elefante na África do Sul - Reprodução Internet

Publicado 24/01/2024 13:10 | Atualizado 24/01/2024 13:15

Rio - A influenciadora digital Virgínia Fonseca, de 24 anos, postou no Instagram, nesta quarta-feira, mais algumas fotos de sua viagem à África do Sul. Nas imagens, ela aparece de biquíni, perto de uma piscina e de um elefante, em meio a um cenário paradisíaco.

"Eu estou falando que eles são os mais simpáticos. Um deles veio dar uma voltinha aqui na varanda do quarto e ainda deixou a gente fazer um book com ele", brincou a influenciadora na legenda das fotos.

Casada com o cantor sertanejo Zé Felipe, Virginia Fonseca está em sua terceira gestação. Os dois também são pais de Maria Flor e Maria Alice. O casal está hospedado no hotel de luxo Sabi Sabi Earth Lodge, com diárias que custam cerca de R$ 11 mil.