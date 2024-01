Priscila Fantin fala sobre desafio de viajar sozinha - Reprodução / Instagram

Priscila Fantin fala sobre desafio de viajar sozinhaReprodução / Instagram

Publicado 24/01/2024 12:48

Rio - Priscila Fantin, de 40 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para fazer uma reflexão sobre viajar sozinha. A atriz, que aproveitou no início do ano de 2024 para percorrer a Argentina, listou os benefícios da aventura para sua saúde e autoestima.

"Sozinha? É promessa? Por quê, como, onde? Antes de ir (e durante a jornada) eu estava imersa. Não saberia explicar o motivo, mas uma voz repetiu isso na minha cabeça por 10 dias até tomar a decisão. O que eu precisava era atualizar o sistema", iniciou a artista através de uma publicação no Instagram.

"No último ano, tive uma relação complicada com a minha saúde. Sentia dores desconexas nos ossos, descobri endometriose, tumor na tireoide, paniculite… com isso precisei adequar hormônios e estes sempre influenciaram bastante no meu emocional e no meu físico", explicou Priscila.

"Depois da investigação clínica e das devidas providências tomadas, eu senti necessidade de uma reconfiguração interna. Desvendar a raiz das dores. Organizar minhas vontades. Apertar uns parafusos. Instruir meu cérebro. Conversar comigo. E para se ouvir, é preciso silêncio e um certo descolamento", contou ela sobre a motivação de viajar sozinha.

"Foi um desafio onde físico, emocional, mental e espiritual precisaram caminhar juntos pra dar certo. Integrados. Resultado: Recuperei resistência, me (re)apropriei da importância e funcionalidade da alimentação, aumentei ainda mais a minha fé e resgatei a vaidade positiva (que a gente abre mão, facilmente, diante dos obstáculos da vida). Ah! E a minha intuição está afiadíssima!", comemorou a atriz, por fim.