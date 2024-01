Simone Mendes fala sobre gravação do novo DVD - Divulgação

Publicado 24/01/2024 10:54

Rio - Simone Mendes, de 39 anos, fará sua primeira turnê internacional após o fim da dupla com Simaria, em 2022. A cantora se apresentará em quatro países europeus no mês que vem: em Londres, na Inglaterra (dia 22), em Dublin, na Irlanda, (23); em Zurique, na Suíça (24) e em Lisboa, em Portugal (25).



"Migles, estou muito feliz com mais essa conquista em minha carreira. É muito gratificante poder levar um pouco da minha música, amor e alegria para os brasileiros que moram fora da nossa pátria amada. Conto com a presença de todos para fazermos uma grande festa", convoca a artista, bem-humorada.

Simone ainda promete mais novidades para este ano. Uma delas é o lançamento oficial do audiovisual "Cantando Sua História", gravado em dezembro, em Fortaleza (CE), que tem 14 faixas. "Esse DVD representa mais uma página da minha história, uma responsabilidade grandiosa, mais ensinamento, mais uma experiência linda. Acredito que tem algo especial guardado para mim nesse DVD, assim como foi 'Cintilante', que me premiou em tamanha grandeza com uma carreira solo de apenas um ano", comenta.