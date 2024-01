Simone Mendes fala sobre gravação do novo DVD - Divulgação

Simone Mendes fala sobre gravação do novo DVDDivulgação

Publicado 07/01/2024 06:00

Rio - Simone Mendes, de 39 anos, provou que tem talento de sobra e se consolidou como cantora solo no último ano, após o fim da dupla com Simaria em 2022. Mas todo o sucesso foi fruto de muita dedicação e trabalho. Com cinco milhões de inscritos em seu canal no YouTube e 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify, se tornando a terceira mulher mais ouvida na plataforma de streaming, a artista deu duro até dezembro de 2023, quando gravou seu novo audiovisual, "Cantando Sua História', em Fortaleza, com 14 faixas, e vislumbra. "Se Deus quiser, levo o Grammy Latino. É o mais lindo da minha carreira".

fotogaleria

Simone não esconde a felicidade com o projeto, que terá sua primeira parte lançada no início deste ano. "Esse DVD representa mais uma página da minha história, uma responsabilidade grandiosa, mais ensinamento, mais uma experiência linda. Acredito que tem algo especial guardado para mim nesse DVD, assim como foi 'Cintilante', que me premiou em tamanha grandeza com uma carreira solo de apenas um ano", comenta. "Em 2024, estou preparada para viver o novo", acrescenta.

O repertório do álbum é todo voltado para o sertanejo e retrata a vivência das pessoas. "Eu canto o que você vive. As músicas são exatamente isso. Todas as pessoas que eu encontrei, antes de gravar esse novo projeto, que eu cantava alguma música dele, as pessoas falavam: 'Essa é minha história'. Tinha gente escutando as músicas, chorando. A minha missão é cantar o que o público vive", reforça.

Destaque no gênero musical

Com "Erro Gostoso", que faz parte do álbum "Cintilante", Simone venceu nas categorias "Hit do Ano" e "Sertanejo do Ano", do Prêmio Multishow, e "Música do Ano", no Melhores do Ano, do "Domingão com Huck". Ela, então, diz como é ser destaque da música sertaneja na atualidade.

"É uma responsabilidade grandiosa, isso eu tenho certeza. Para mim, com tantos anos trazendo essa bandeira das mulheres nesse cenário, é algo muito especial para a minha vida. Para mim, Simone Mendes, ver mulheres despontando no sertanejo, trazer a música pro nosso cenário, crescendo, evoluindo… Dando a mão para outras que estão vindo, ainda que não seja no sertanejo, como fiz participação com a Manu Bahtidão, que era uma moça conhecida no Norte... ir lá, dar a mão, pra mim é um prazer sem tamanho poder gravar, poder ajudar", comenta.

Figurino baratinho

Simone brinca sobre seu visual no DVD e revela que não investiu no figurino. "Preparei roupa barata, nada caro. Tenho minhas coisas de grife, mas sou uma cantora que não fico gastando, porque tenho show direto. Se eu ficar comprando essas grifes, aí me arrebenta. Não dá. Quem quiser me presentear, me dê. Gosto da economia. Fico bonita do mesmo jeito. Não é sobre marca, é sobre você colocar, se sentir bem", diz ela, que também citou o novo "shape". "Fiz uma dietinha, mas a cinta ajuda a dar uma diminuída".

Parcerias musicais

Após fazer parceria na música "Daqui pra sempre" com Manu Bahtidão e "Não vai ver nunca", com Ana Castela, Simone lembra dos artistas com quem já dividiu os vocais. "Tinha um sonho lá atrás de cantar com o Roberto Carlos e Deus me deu esse presente. Participei do especial dele na TV Globo. Minhas pernas tremiam, foi lindo. Também tive a honra de gravar pra novela ('Terra e Paixão') a música 'Cavalgada', do Roberto. Tive a oportunidade de gravar com outras pessoas que sou fã, como o Gusttavo Lima, Jorge e Mateus. Tem muita gente no meu cenário, no mercado, que acho incrível", diz ela, que entrega um sonho profissional. "Fazer um projeto 'Simone Mendes cantando Zezé di Camargo e Luciano'. Quantas músicas lindas, sou alucinada por tudo o que eles fizeram".

Abraçada pelo público

A cantora avalia o trabalho solo e fala sobre o carinho que recebe do público. "A resposta do público veio muito rápido, mas fui uma artista que mesmo no início fiz meu trabalho de formiguinha. Fui em todas as rádios, fiz programas de televisão, fiz tudo que precisava ser feito para a construção de um trabalho, de projeto, com humildade. Mesmo saindo de um trabalho onde eu já tinha nome, história, já tinha um case de sucesso para levar para a estrada e continuar trabalhando... Não descansei e a resposta do público veio".