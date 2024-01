Mary Sheila interpreta Márcia em Elas por Elas -

Mary Sheila interpreta Márcia em Elas por Elas

Publicado 07/01/2024 06:00

Rio - Após brilhar em "Todas as Flores", Mary Sheila, de 44 anos, ganha cada vez mais destaque em "Elas Por Elas", da TV Globo. No folhetim de Cassiano Gabus Mendes, a atriz interpreta Márcia, mãe biológica Vic (Bia Santana) e Tony (Richard Abelha), que reapareceu após abandonar os filhos pequenos. Agora, ela tenta recuperar o tempo perdido e conquistar a confiança deles novamente. Ao longo da entrevista, a artista aponta suas semelhanças com a personagem, conta como é a relação com o elenco da novela, revela o que gosta de fazer no tempo livre e mais. Confira!

fotogaleria

- Como você se preparou para interpretar a personagem Márcia em "Elas por Elas"?

Conversei com uma psicóloga de mães que passam por esse processo de depressão pós-parto. Bati um papo com ela. E foi assim uma conversa. Mas teve muito da minha observação do dia a dia também. É até difícil encontrar um profissional com essa especialidade.

- O que mais te atraiu para esse papel na novela?

É uma mãe, né? Mãe de adolescente. Demorei pra chegar nesse estágio de dar vida e voz a essas mulheres que passaram por esse processo. Recebo muitas mensagens de mães/mulheres que vivenciaram a mesma coisa que a Márcia. A função do ator é retratar a sociedade e não banalizar. Só hoje consigo entender e ver a dor delas. Por conta da personagem preciso estudar a fundo. Mergulhei de cabeça nessa personagem.

- Qual aspecto da personalidade da Márcia mais te desafiou como atriz?

O que mais me chamou atenção foi a vontade de voltar e recomeçar. Isso precisa de uma coragem muito grande. Ela poderia seguir com a vida dela, já estava bem e estabilizada. Mas ela teve o desejo de voltar e reafirmar os laços perdidos com os filhos... Isso foi muito nobre da parte dela.



- Existe alguma semelhança entre você e a personagem?

Existem várias coincidências entre nós. Somos mães de dois. Quando ela saiu de casa e deixou o Tony (Richard Abelha), ele tinha a idade da minha mais velha (Ester). E a mais nova tem a idade da minha caçula, Maria Luiza. Consigo entender a Márcia e o que ela perdeu da vida dos filhos. Consigo perceber a dor e o vácuo que ficaram dentro dela durante todo esse tempo.



- Como você incorpora essas semelhanças na sua atuação?

Respondi a pergunta anterior pensando nessa. A gente fala e pensa em sororidade... De enxergar e tentar entender a dor do outro. Eu tento entender a Márcia. Não julgo. Só uma mãe pra entender a dor de outra mãe. Não adianta. Foi pelo bem dos filhos que ela tomou essa atitude.



- Qual foi a cena mais emocionante ou desafiadora que você filmou até agora na novela?

Com certeza foi a cena que a Márcia se revela para a Vic (Bia Santana). Essa cena foi de rasgar o coração e, talvez, tenha sido a cena mais forte da minha carreira.



- Como é trabalhar com o elenco de "Elas por Elas"?

A novela é dividida por núcleos e, infelizmente, não tenho contato constante com todos do elenco. Fico mais no meu núcleo mesmo, mas só tenho a agradecer porque respiro o frescor da juventude dos "meus filhos". Essa troca é muito importante. Vejo uma nova geração de atores surgindo com sangue nos olhos e isso me inspira e estimula. É muito bom!



- Alguma experiência marcante que possa compartilhar?

Quando a Amora (Mautner, diretora) me fez o convite e disse que precisaria da minha emoção, fiquei pensando em como seria a Márcia, uma mulher que chora e sofre na maioria das cenas. A novela é tão bem escrita e tem uma direção tão sensível que isso facilitou demais o meu trabalho. E, realmente, quando eu entendo a emoção da cena, tudo flui.



- Se você pudesse escolher uma qualidade da Márcia para incorporar na sua vida, qual seria?

Uma coisa que eu acho nobre na Márcia, e eu também sou assim, é que ela assume seus erros. Ela passou por um processo duro de doença da mente, da alma, do corpo, mas ela não se esquivou. Ela não colocou a culpa na doença, não tem vergonha de pedir perdão, ela não se esquiva. Ela não se importa com o que as pessoas falam. Ela reconhece tudo o que aconteceu e pede perdão. Acho isso de uma nobreza incrível e que é pra poucos. Acho isso lindo nessa personagem.



- Como você acha que a Márcia evoluirá ao longo da trama, e como isso influenciará sua interpretação?

A evolução da Márcia ainda é um enigma pra mim. Penso muito nisso. Mas acho que ela vai ter que acertar as contas com todos, com quem passou pela vida dela. Espero, do fundo do coração, que ela tenha uma segunda chance.



- Há algum detalhe sobre a Márcia que os fãs da novela podem não ter notado de imediato, mas que você acha importante destacar?

Eu percebo os telespectadores muito divididos. Mas fico muito triste com o julgamento deles. Ela estava doente. Eu concordo quando dizem que mãe é quem cria. E a Márcia é muito grata pela René ter criado os filhos dela. Mas acho importante frisar que ela precisou de uma coragem muito grande pra fugir. Foi a única escolha que ela teve.



- Como você descreveria a relação da Márcia com os outros personagens na história?

A Márcia é uma personagem muito sozinha. Não sei o que os autores planejam, mas ela não refez a vida dela, não encontrou um novo amor. Ela voltou focada em recuperar os laços com os filhos. O objetivo dela é esse e é só o que ela enxerga pela frente.



- Qual mensagem ou emoção você espera que o público retire da Márcia?

A mensagem que eu quero deixar é: às vezes, somos rápidos demais em julgar. A Márcia reagiu a um problema físico e fez o que achou necessário para se curar e não prejudicar os filhos. Mas vamos parar pra ouvir a dor dos outros, tentar entender as atitudes.

- Fora das gravações, como você costuma relaxar e se desconectar do trabalho?

Ficando em casa com meu marido e minhas filhas. Esse é o meu refúgio. Estar com os meus é onde eu relaxo.



- Quais são seus planos e projetos futuros na carreira de atriz após a novela?

Os planos estão nas mãos de Deus, mas, assim que acabar a novela sairei do drama para a comédia. Vou fazer a segunda temporada do humorístico "Tem que Suar", no Multishow. Eu vivo um dia de cada vez.