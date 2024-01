Simaria - Reprodução / Instagram

SimariaReprodução / Instagram

Publicado 24/01/2024 09:53

Rio - Simaria, de 41 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para contar aos fãs que manteve sua lipoaspiração em segredo há mais de um ano. A cantora, que no passado fazia dupla com Simone Mendes, posou com um top prateado, repleto de brilhos, além de uma saia preta justa, e exibiu o resultado do procedimento através dos stories do Instagram.

"Bom, gente, eu tinha um segredo pra contar para vocês... Em 2021 ou 2022, eu fiz uma lipo, e está aqui o resultado", disse a artista, orgulhosa, mostrando a cinturinha.

Esta não é a primeira vez que a cantora afirma ter recorrido a cirurgias estéticas. Há dois anos, Simaria realizou uma lipo para retirar a gordura da "papada". "Estava lá em casa me sentindo um pouco feia. Todo dia a gente tem o direito de exercer a feiura, mas eu já cansei de tanta feiura, agora quis ficar linda", disse, na ocasião.