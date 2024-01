Marcela Barrozo mostra barriguinha de grávida do seu primeiro filho com Luiz Fernando Pinto - Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2024 19:39

Rio - A atriz Marcela Barrozo, conhecida por seus papéis nas novelas 'Senhora do Destino' e 'Chocolate com Pimenta', compartilhou uma série de fotos de sua primeira gravidez. Nesta segunda-feira (22), a artista, de 32 anos, deixou seguidores encantados com os registros do desenvolvimento do seu primeiro filho com o marido, Luiz Fernando Pinto.