MC Poze do Rodo anuncia que será vai pela sexta vezReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2024 17:58

Rio - O MC Poze do Rodo, de 24 anos, anunciou nesta terça-feira (23), através do Stories no Instagram, que está à espera do sexto filho. Ele ainda brincou com a situação e disse que será difícil para Neymar alcançá-lo.

"Vou ser pai mais uma vez siiiiiiim. Neymar vai ficar difícil você me alcançar (risos)", celebrou Poze.



O cantor já é pai de cinco crianças: Julia, Miguel e Laura, do antigo relacionamento com Vivi Noronha. A pequena Jade, fruto da relação com Isabelly Pereira. E em novembro de 2023 nasceu Manuela, filha do funkeiro com Myllena Rocha.

A identidade da mãe do sexto filho de Poze não foi revelada.