Publicado 23/01/2024 18:22 | Atualizado 23/01/2024 18:36

Rio - Alice Wegmann, de 28 anos, aproveitou a dúvida de um seguidor para responder uma questão que deixava vários de seus fãs curiosos. Nesta segunda-feira (22), a atriz bateu um papo com os usuários que a acompanham nas redes sobre o que ela acredita que está por vir em sua profissão.

"Esse ano eu completo 5 anos sem fazer novelas e isso não é nenhum motivo de orgulho. Recebi convites legais, mas não tão legais quanto as personagens que vivi nas últimas séries... Quero voltar, mas só quando surgir uma personagem que eu fale: 'caraca, essa vale a pena!' Porque é um trabalho muito duro e muito longo! Eu admiro muito a forma como as novelas se comunicam com o povo brasileiro, o quanto elas podem chegar nas casas de quem a gente nem imagina... É lindo de ver. Mas é isso, tudo no seu tempo. Quando eu sentir que é pra voltar, eu volto. Até lá, vocês me vêem no cinema, no palco e nos streamings", escreveu a influenciadora em resposta a um internauta que perguntou se ela tinha intenção de retornar às tramas da Rede Globo.Outra pessoa ainda indagou o que a artista achava de ser parte da "última geração de atrizes dramaturgas", mas Alice argumentou que não considera que este seja o fim da atuação tradicional. "Eu acho que uma atriz ter TikTok não isenta ela de ser 'dramaturga' como você falou. Uma coisa não anula a outra e dá sim pra conciliar os dois, mas em qualquer emprego, é necessário disciplina, conhecimento e estudo. Tem que ler, tem que se aprofundar. São muitas as [atrizes] que pegam um trabalho ou outro, mas são poucas as que se consolidam nessa carreira. Carreira se constrói a longo prazo", afirmou a eterna Lia da 'Malhação' de 2012.