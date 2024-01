Karoline Lima revela ter feito novas cirurgias plásticas - Reprodução / Instagram

Karoline Lima revela ter feito novas cirurgias plásticasReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2024 16:52 | Atualizado 23/01/2024 17:09

Rio - Karoline Lima contou nesta terça-feira (23), em seu Instagram, que fez uma mastopexia com prótese nos seios e retocou a lipoaspiração. Segundo a ex do jogador Éder Militão, retocar os seios era o maior sonho.

fotogaleria

"Nunca fui muito satisfeita com meu peito, a verdade é essa. Já fiz algumas cirurgias e nunca amei, nunca me senti segura com ele. Depois que tive a Cecília piorou. Meu peito aumentou muito na gravidez e depois secou, ficou flácido, mudanças do corpo feminino, normal", explicou.



"Queria fazer a cirurgia há um tempão e agora deu certo. Também retoquei a minha lipo. Há cinco anos tinha feito uma quando começou essa febre. Meu resultado ainda estava bonitinho, mas na gravidez a pele e a textura dela muda. Fiquei com muita flacidez e sumiram as marquinhas da HD. Aproveitei para redefinir as marcações. Por isso que estou sofrida, porque fiz duas cirurgias", afirmou a mamãe.



A influenciadora falou ainda que colocou uma prótese do tamanho quase igual à que ela tinha. "Colocamos uma nova prótese do mesmo tamanho da antiga, mas foi retirada pele e gordura. Meu peito tá lindo! Não vejo a hora de colocar um biquinão e arrasar!".