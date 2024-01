Marcos Mion compartilha desafios de manter o corpo em forma para interpretar lutador em filme - Reprodução / Instagram

Marcos Mion compartilha desafios de manter o corpo em forma para interpretar lutador em filmeReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2024 16:35

Rio - Marcos Mion, de 44 anos, falou nesta terça-feira (23), através do Stories no Instagram, sobre a dificuldade de manter um corpo sarado e com baixo percentual de gordura por dois meses. O apresentador será protagonista e roteirista do filme "MMA - Meu Melhor Amigo", e viverá o lutador Max Machadada.