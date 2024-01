Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Rio - Whindersson Nunes revelou nas redes sociais nesta segunda-feira (22), que conheceu o "lado ruim da fama", quando seu perfil atingiu o maior alcance em visualizações, no dia em que seu filho faleceu.

"O dia que meu Instagram mais foi visualizado foi quando meu filho morreu. O que é ruim chama muito a atenção. Muita curiosidade pelo desconhecido do lado das pessoas. As mesmas que me deram a vida que tenho, que também deram muitas alegrias a minha família. O lado ruim foi ter descoberto, ter que equilibrar a mente para não enlouquecer com essa informação. Triste que a régua que o universo me deu para medir até onde ir tenha sido numa situação tão paia [difícil] para mim. Manter a mente limpa e pedir a Deus que perdoe a quem não sabe o que pensa e o que faz", ele escreveu.

O filho do humorista morreu em maio de 2021, após nascer prematuro com apenas 22 semanas e ficar internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Uma gravidez dura em média 40 semanas.