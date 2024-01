Luana Piovani conta que passará por cirurgia no joelho durante estadia no Brasil - Reprodução / Instagram

Luana Piovani conta que passará por cirurgia no joelho durante estadia no BrasilReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2024 10:13

Rio - Luana Piovani, de 47 anos, usou as redes sociais para avisar aos seguidores que passará por uma cirurgia no joelho, na manhã desta terça-feira. A atriz, que vive em Portugal, mas está passando um período no Brasil, afirmou que deu entrada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para realizar o procedimento.

fotogaleria

"Tem alguma coisa mais psicossomática do que uma espinha, desse tamanho, praticamente um quindim, no dia da cirurgia?", reclamou a loira ao mostrar uma espinha que nasceu em seu queixo, através dos stories do Instagram. Na sequência, Luana admitiu estar nervosa ao precisar se submeter à intervenção cirúrgica, que definiu como "recauchutada".

"Toda costurada e com esse quindim no queixo... É isso, começando a semana passando pela parte de recauchutagem. Nos vemos em breve", garantiu a artista, que ainda aproveitou para compartilhar um clique em que aparece de camisola, no quarto do hospital.