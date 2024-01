Dennis DJ é acusado de usar bordão Joga pra Lua de emissora de comunidades sem permissão - Reprodução

Dennis DJ é acusado de usar bordão Joga pra Lua de emissora de comunidades sem permissãoReprodução

Publicado 22/01/2024 22:08 | Atualizado 22/01/2024 22:19

Rio - Dennis DJ foi acusado, nesta segunda-feira (22), de usar sem autorização o bordão da emissora de comunidade, NGB News, "Joga Pra Lua", em sua nova música - que leva o mesmo nome - em parceria com Anitta e Pedro Sampaio.

Em suas redes sociais, o presidente da emissora, Carlos Eduardo Firmino, revelou que Dennis chegou a falar que estava produzindo uma música com o bordão e que entraria em contato para mais detalhes, porém, segundo ele, não aconteceu.

"Boa tarde, meus fãs. No dia fomos fazer uma cobertura no baile do Dennis DJ e o mesmo falou dentro do camarim que estava produzindo uma (música) com o nosso BORDÃO, que ia entrar em contato a com gente para mais detalhes! Pois a música já está disponível em todas as plataformas e não, o nosso alô não aconteceu! Alô Dennis DJ, estamos aguardando... Joga pra lua que é sucesso!", escreveu na legenda da publicação.

Procurada, a equipe de Dennis DJ não se pronunciou sobre o assunto. O espaço segue aberto para manifestações.

Outras polêmicas

Em 2021, o DJ Renan da Penha acusou, em suas redes sociais, Dennis DJ de ter supostamente roubado músicas. "Está bem, me devolva tudo que você ROUBOU de mim e dos demais amigos do Funk, que penso em te perdoar... Hipócrita", escreveu Renan no Twitter.

Em seguida, ele compartilhou, com emojis de palhaço, uma postagem do DJ Isaac que falava sobre a situação. "Até hoje eu não consigo aceitar que Dennis DJ levou mérito nessa 'Medley da Gaiola' se ele nem nunca tocou no baile e nem produziu nenhuma das músicas. A maioria foi Rennan, eu e Wendel, entre outros djs, e o cara levou nosso mérito todo".

Dennis, por sua vez, se pronunciou na época: "Preguiça, estou preparando um dossiê. O meu advogado já tá no processo também. Calúnia e difamação", disse.