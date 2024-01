Jojo Todynho rebate comentários sobre ter celulite no bumbum - Reprodução

Publicado 22/01/2024 18:30

Rio - Jojo Todynho utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (22), para rebater comentários de internautas que falavam que ela tem celulite no bumbum. Em seu story do Instagram, a influenciadora, que mostrou samba no pé no ensaio técnico da Mocidade no último domingo (21), na Sapucaí, não poupou palavras e afirmou que o que tem que ser bonita é sua conta bancária.

"Estão me mandando print aqui no direct 'entra não sei aonde, olha isso aqui, estão falando que sua bunda é feia, que tem celulite...' corpo da mulher brasileira, é isso aí! Bonita, vou falar para vocês o que tem que ser bonita. Bonita é minha conta bancária, é linda!", afirmou.

Em seguida, Jojo continuou: "Você que está falando da minha bunda que tem celulite, que é feia, a sua bunda é bonita e você é dura, porr*! Essa conta não está batendo, amor! O que que adianta? Está lisa, não tem uma celulite, mas é dura! Ah, faça-me o favor, querida".