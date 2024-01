Dado Dolabella e Wanessa Camargo - Reprodução / Instagram

Publicado 22/01/2024 21:47 | Atualizado 22/01/2024 21:56

Rio - Dado Dolabella, de 43 anos, tem interagido e acompanhado bastante o "BBB 24". Através do Instagram, no último sábado (20), o ator respondeu uma seguidora que dizia que Wanessa Camargo, de 41, deveria cozinhar pratos veganos no reality show.

"A Wanessa bem que podia preparar o almoço/janta e mostrar que uma refeição vegana pode ser muito saborosa e prática", opiniou a fã. "Eu tentei ensinar tanta coisa, mas acho que o tal do patriarcado espantou muitas mulheres da cozinha…", respondeu o ator.