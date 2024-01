Xamã curte dia de praia no Rio - Fabrício Pioyani/ AgNews

Xamã curte dia de praia no RioFabrício Pioyani/ AgNews

Publicado 22/01/2024 17:59

Rio - Xamã aproveitou um espaço em sua agenda e curtiu um dia de praia, nesta segunda-feira (22), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O artista não perdeu a oportunidade de se refrescar tanto no mar quanto no "chuveirão" e ainda mostrou seu talento jogando altinha na areia com seus amigos.

fotogaleria

"Um sonho poder fazer parte desse projeto tão grandioso, que é RENASCER e ontem foi nossa festa de confraternização com elenco e direção, pessoas que no decorrer desses meses de gravação se tornaram parte da minha família. A música e o cinema são dois amores da vida… talvez Damião tbm tenha dois amores", escreveu Xamã na legenda de uma publicação que falava sobre o evento.