Murilo Huff curte dia na piscina com o filho e web repara na semelhança do pequeno com Marília - Reprodução/Instagram

Murilo Huff curte dia na piscina com o filho e web repara na semelhança do pequeno com MaríliaReprodução/Instagram

Publicado 22/01/2024 16:47

Rio - Usuários das redes ficaram admirados com a semelhança entre a cantora Marília Mendonça e seu filho, Léo, de 4 anos. Nesta segunda-feira (22), o pai do pequeno, Murilo Huff, de 28 anos, encantou internautas com uma série de fotos do menino se divertindo em um dia de piscina na casa do artista.