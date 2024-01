MC Daniel brinca após Romário bater em seu carro: Estou errado, não tenho copa do mundo - Reprodução

MC Daniel brinca após Romário bater em seu carro: Estou errado, não tenho copa do mundoReprodução

Publicado 22/01/2024 16:27 | Atualizado 22/01/2024 16:27

Rio - MC Daniel utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (22), para contar que o ex-jogador Romário "encostou" em seu carro ao saírem de uma festa após o show da Anitta, no Rio de Janeiro, na madrugada de domingo (21). Em seu story do Instagram, os dois brincaram com a situação do quase acidente.

fotogaleria

"Eu estou indo embora, aí encostam no carro. Eu desço para falar com o cara...", começou MC Daniel. "E aí sou eu", complementou Romário. O funkeiro, então, pediu desculpa e o ex-jogador relatou: "O filho da p* para na minha frente", disse aos risos. "Eu estou errado? Eu estou errado, não tenho Copa do Mundo", brincou Daniel.

Mais cedo, o cantor compartilhou registros curtindo a noite na companhia de Romário, do rapper Oruam e de MC Ryan SP. "Que isso (risos)", escreveu MC Daniel no story.