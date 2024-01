Preta Gil compartilha registros de seus dias em Salvador, na Bahia - Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2024 20:18 | Atualizado 22/01/2024 20:18

Rio - A cantora Preta Gil, de 49 anos, postou uma série de fotos de sua viagem para Salvador, na Bahia, e chamou atenção com sua beleza natural. Nesta segunda-feira (22), a filha do cantor Gilberto Gi exibiu como foram os seus dias de férias e família na cidade natal do pai.