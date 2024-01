Giovanna Ewbank mostra seu fim de semana na fazenda com os filhos - Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2024 19:29

Rio - A atriz Giovanna Ewbank, de 37 anos, mostrou um pouco de como foi o final de semana que passou com a família em um rancho na Paraíba do Sul, no interior do Rio. Nesta segunda-feira (22), a artista abriu um álbum de fotos de seus dias de diversão ao lado dos filhos Titi, Bless e Zyan.

fotogaleria

"Dumpzinho cheio de amor do findi", escreveu a influenciadora na legenda do post em formato de carrossel. Nos cliques, Giovanna surge no meio do mato, com um biquíni azul estilo cortininha e um chapéu de vaqueiro para entrar no clima de fazenda. A apresentadora também incluiu registros da fofura dos herdeiros, que aparecem curtindo a natureza, aninhados com os animais do rancho ou nadando na piscina de águas cristalinas da hospedagem.Seguidores correram para os comentários para encher a modelo e seus pequenos de elogios: "Morri com terceira foto! Muito linda, Giovanna!", exclamou uma internauta. "Tá linda, mamis! Saudades", disse outra. "Uma foto mais linda que a outra!! Que finde delicioso, hein", admirou uma terceira. "Tem muito amor nesse dumpzinho, um verdadeiro espetáculo da natureza", contou mais uma.