MC Loma abre álbum de fotos de dia na praia com a filha, Melanie - Reprodução/Instagram

MC Loma abre álbum de fotos de dia na praia com a filha, MelanieReprodução/Instagram

Publicado 22/01/2024 17:58

Rio - A cantora MC Loma, de 21 anos, está aproveitando suas férias de verão ao lado da filha, Melanie. Nesta segunda-feira (22), a funkeira compartilhou uma série de fotos das duas curtindo um dia na praia e dando um show de beleza juntinhas.

fotogaleria

"Sempre juntas", escreveu a mãe coruja na legenda da publicação. Nos cliques, Paloma aparece dentro d'água, usando um biquíni preto enquanto brinca com a pequena no colo e até a joga para o alto. Já a bebê, de 1 ano, derrete corações ao surgir vestida com uma roupa de banho estilo macacão toda estampada de unicórnios e arco-íris.



Fãs da artista logo foram aos comentários para elogiar sua relação de carinho com a herdeira: "Miúda de titia com a mãezinha dela", admirou a cantora MC Mirella. "A Melanie é muito sortuda", declarou uma seguidora. "Sempre serão vocês por vocês", garantiu outra. "Vocês são a coisa mais fofa! Morro de amores", contou uma terceira. "Como as duas são lindas! Um prazer acompanhar a Melanie crescendo", disse mais uma.