Mariana Xavier fala sobre 'elogios' de que emagreceu - Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2024 15:53

Rio - Mariana Xavier, de 43 anos, desabafou com seus seguidores sobre os comentários que vem recebendo sobre o seu emagrecimento. Nesta segunda-feira (22), a atriz resolveu bater um papo com os usuários que a acompanham no Instagram para explicar o porquê destas falas não poderem ser consideradas como elogios.

"'Achei você bem mais magra, continue o que estiver fazendo'", lê Mariana em voz alta no registro. "Eu tenho certeza que a intenção dessa pessoa foi fazer um elogio, mas vamos falar sobre quão problemático é esse tipo de comentário? Já falei aqui algumas vezes que a gente não deve comentar sobre os corpos das pessoas, mas ainda tem muita gente que tem dificuldade de entender qual o problema se a intenção é fazer um elogio. A gente precisa parar pra pensar: por que emagrecer é sempre um elogio? Que imaginário é esse que nos faz entender o emagrecimento como sempre algo desejável e digno de aplausos?", questionou a artista em seu perfil da plataforma.Ela segue contando a luta dos ativistas anti-gordofobia, que são frequentemente acusados de "romantizar a obesidade". "A gente cansa de dizer que romantização da obesidade não existe, afinal de contas, eu nunca vi ninguém dizendo que: 'Ser gordo é maravilhoso!' ou 'Aprenda como engordar 20 quilos em 15 dias'. O que a gente vê o tempo inteiro é esse tipo de discurso de propaganda e estímulos associados ao emagrecimento. O que mais chama atenção nesse comentário [que eu li]? É que não importa o que você tá fazendo, importa que você está emagrecendo. Vocês já pensaram se eu tivesse um transtorno alimentar e tivesse vomitando tudo o que eu como? Se eu tivesse deixando de comer ou tivesse voltado a tomar as porcarias que eu tomei quando era mais jovem? Esse comentário teria sido um grande estímulo para que eu continuasse destruindo a minha saúde em prol do emagrecimento. Resumo: não comente o corpo das pessoas", declarou a influenciadora.Nos comentários, internautas concordaram com as palavras da atriz e admiraram sua leveza ao esclarecer o assunto. "O jeito mais fofo de dizer pra alguém cuidar da própria vida", disse um fã. "Perfeito! Quando tratei meu câncer e perdi muito peso durante a quimio, as pessoas me encontravam na rua e me davam parabéns, perguntando se eu fiz bariátrica", contou outra. "Minha vontade é pegar meia dúzia de pessoas da minha família e colocar esse vídeo em um telão pra todo mundo assistir! Incrível", elogiou uma terceira. "Dei tanto like nesse post que quase furei a tela. Quando eu estive MUITO doente, perdi 20 quilos em um mês e recebi tanto elogio que até fiquei confusa", lembrou mais uma.