Sasha, Marina Sena, Manu Gavassi e mais famosos prestigiam show do cantor Jão em SP

Rio - O cantor Jão iniciou sua super turnê no Allianz Parque, em São Paulo, neste final de semana. O artista se tornou o único brasileiro a esgotar dois dias de ingressos no estádio. Vários famosos prestigiaram o espetáculo neste domingo, segundo dia de shows.

Sasha foi acompanhada pelo marido, João Lucas. Dani Calabresa também contou com a companhia do maridão, Richard Neuman. MC Melody foi flagrada aos beijos com um rapaz misterioso . Manu Gavassi, Marina Sena e Priscila Alcântara foram algumas celebridades que também prestigiaram o show.