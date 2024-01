Melody é flagrada aos beijos com rapaz em show em SP

Rio - MC Melody, de 16 anos, prestigiou o show do cantor Jão , em São Paulo, na noite deste domingo. A jovem foi flagrada aos beijos com um rapaz no local. Até então, Melody nunca havia assumido nenhum namorado publicamente.

Melody chegou a fazer alguns Stories no evento, mas não postou nenhuma foto com o rapaz. A artista postou apenas fotos com os influenciadores digitais Carlinhos Maia e Lucas Guimarães.

A cantora, que cresceu sob os holofotes, completa 17 anos em fevereiro deste ano.

