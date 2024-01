Virginia Fonseca compartilha cliques com Zé Felipe, Leonardo e Poliana na África do Sul - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca compartilha cliques com Zé Felipe, Leonardo e Poliana na África do Sul Reprodução / Instagram

Publicado 21/01/2024 14:20

Rio - Virgínia Fonseca abriu um álbum de fotos em seu Instagram, neste domingo (21), ao lado do marido Zé Felipe e dos sogros, Leonardo e Poliana. A família está aproveitando as férias na África do Sul.

"Um pouco do nosso domingo. Gratidão a Deus por dias incríveis", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.