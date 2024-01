Zé Felipe comemora nova gravidez de Virginia - Reprodução

Zé Felipe comemora nova gravidez de VirginiaReprodução

Publicado 17/01/2024 19:29

Rio - Zé Felipe utilizou as redes sociais para comemorar a nova gravidez de Virginia. O casal anunciou a novidade nesta quarta-feira (17), em uma postagem no Instagram. Os dois já são pais de Maria Alice e Maria Flor.

fotogaleria

"É, minha galerinha. É o que vocês viram aí! Cara, desde ontem quando a Virginia me contou à noite, eu estou ansioso. Nem apareci muito aqui. Doido para postar, falar para vocês. Três agora! Que venha com muita saúde, toda honra e glória a Deus. E a felicidade gigantesca!", celebrou Zé Felipe em seu story.

Virginia e Zé Felipe compartilharam uma série de fotos com os filhos e um teste de gravidez para revelar a novidade. "Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO!!! Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, porque amor vai ter de sobra", escreveram na legenda da publicação.

Confira: