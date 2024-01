Marina Sena seduz internautas em registros de viagem para Fernando de Noronha - Reprodução/Instagram

Marina Sena seduz internautas em registros de viagem para Fernando de NoronhaReprodução/Instagram

Publicado 17/01/2024 20:54 | Atualizado 17/01/2024 20:54

Rio - Marina Sena, de 27 anos, abalou as redes ao surgir em seu Instagram usando um biquíni minúsculo. Nesta quarta-feira (17), a artista roubou a cena com seu corpo torneado nas fotos de suas férias para Fernando de Noronha, em Pernambuco.

fotogaleria

"Tô realmente apaixonada por esse lugar", admitiu a influenciadora na legenda da publicação. Na série de cliques, Marina exibe suas curvas esculturais com um biquíni preto estilo fio dental cortininha. Ela ainda mostra toda a sua beleza natural em um look sem maquiagem, posando na frente da piscina do hotel onde está hospedada e dentro das águas cristalinas do mar do Nordeste.Fãs correram para os comentários para admirar a cantora e opinar sobre sua roupa de banho ousada: "Eu acho a Marina a cara da Gal mais jovem... Uma vibe tão parecida!", afirmou uma pessoa. "Amo que esse biquíni tá do tamanho da minha paciência com a vida kkk Gostosa!", contou outra. "Quero um dia conseguir confiar tanto em alguém igual você confia no seu biquíni", brincou uma terceira. "Surra de beleza? Temos. Tá na hora de alguém entregar o título de cidadã pernambucana pra lenda", disse mais uma.