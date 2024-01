Cintia Dicker e Pedro Scooby celebram os primeiros passos da filha, Aurora - Reprodução/Instagram

Cintia Dicker e Pedro Scooby celebram os primeiros passos da filha, AuroraReprodução/Instagram

Publicado 17/01/2024 17:55

Rio - O surfista Pedro Scooby, de 35 anos, foi ao Instagram para mostrar os primeiros passos de sua filha com a modelo Cintia Dicker, de 37. Nesta quarta-feira (17), o atleta comemorou com sua família este marco no crescimento da pequena Aurora, que completou um ano de vida em dezembro do ano passado.

No story, Cintia aparece de top roxo e coque, sentada em uma cadeira e ajudado a bebê a se manter em pé enquando Pedro aguarda a herdeira de braços abertos. O ex-BBB surge sentado no chão a poucos centímetros de distância das duas, usando apenas uma bermuda preta e roxa. "Vem com o papai!", chama Scooby no registro.Com a progressão do vídeo, a pequena vai começando a caminhar por conta própria até cair no peito do pai, que logo celebra a conquista com todo a família. "Meu amor da minha vida, tá andando! Não quero nem mais ir pra praia surfar, só quero ficar aqui", admitiu o ex-brother. Também durante o vídeo, a neném dá a volta e faz o caminho inverso até a mãe, sendo recebida com vários beijinhos nas bochechas.