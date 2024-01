Evaristo Costa - Reprodução/Instagram

Rio - Evaristo Costa recebeu alta nesta quarta-feira (17), da internação por complicações relacionadas à Doença de Crohn . Ele estava em um hospital na Inglaterra e agora segue o tratamento em casa.

"A alta veio. Não estou saindo com a infecção totalmente controlada segundo os últimos exames, mas seguirei o tratamento de casa com antibióticos via oral", disse ele por meio das redes sociais.

Em seguida, ele continuou o desabafo. "A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções".