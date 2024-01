Madonna - Reprodução Instagram

Publicado 17/01/2024 13:12 | Atualizado 17/01/2024 13:12

Rio - Madonna, de 65 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para publicar um registro em que aparece ao lado do pai, Silvio Ciccone, de 92. Na foto, a Rainha do Pop aparece arrumada, no que parece ser um camarim, e aproveita para dar um abraço no pai.

"Eu te amo, pai", escreveu a loira junto aos emojis de coração azul, através dos stories do Instagram.





Em novembro de 2023, Madonna afirmou, durante um de seus shows da "The Celebration Tour", que irá trazer seu espetáculo ao Brasil. Entre uma música e outra da apresentação, realizada na Alemanha, a artista perguntou ao público quantos brasileiros estavam presentes na plateia e, ao perceber o alvoroço, pediu que eles levantassem as mãos e as balançassem."Eu estarei lá [no Brasil], em algum momento", prometeu a loira, que pretende viajar com sua turnê pelo mundo até abril de 2024.