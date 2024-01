Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Jojo TodynhoReprodução / Instagram

Publicado 17/01/2024 10:22 | Atualizado 17/01/2024 10:37

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para conversar com os seguidores sobre a importância de manter uma vida saudável. A cantora, que já chegou a perder 33 kg após realizar a bariátrica, ainda aproveitou para relembrar os primeiros dias do procedimento e rebateu algumas críticas recebidas.

fotogaleria

"Toda vez que eu coloco um vídeo motivacional aqui, para dar uma força para vocês, vocês começam: 'Ai, é fácil para você falar, porque você tem dinheiro", iniciou Jojo através de um vídeo publicado no Instagram.

"Eu sempre fui f*dida! Hoje que eu tenho alguma coisa, graças a Deus. Corri atrás!", disparou a artista, que na sequência aproveitou para dizer que todos enfrentam desafios diários. "'Ai, porque está difícil emprego'. Está difícil para todo mundo e a tendência é só piorar... Não está dando para escolher nada não, meu amor. Pega uns R$ 50 emprestado com alguém, vai vender uma água no sinal, um picolé no trem", aconselhou.

"'Ai, não consigo ir para uma academia'. Vai fazer uma caminhada, isso não é desculpa. Consegue sim! Se você tem força de vontade, se você quer, você vai a luta", incentivou a cantora.



"'Ai, porque fez bariátrica, é fácil'. Vai lá, fica tomando água... Ai, só de lembrar dos primeiros dias, dói o coração... Para, gente! Nada é fácil, se você não se movimentar, sabe o que você vai conseguir? Nada", concluiu Jojo.

Veja o vídeo