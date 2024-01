Marina Ruy Barbosa elogia Juliette - Reprodução

Publicado 16/01/2024 22:23

Rio - Marina Ruy Barbosa utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (16), para enaltecer Juliette. No X, antigo Twitter, a atriz rasgou elogios para a cantora e revelou que, para ela, a ex-BBB é uma das pessoas mais especiais do meio artístico.

"Só uma coisa, a Juliette é TÃO iluminada, carismática, gente boa… sempre depois de encontrar com ela, eu penso: ela é uma das pessoas mais especiais do meio artístico. E eu sempre fico na cabeça, tomara que as pancadas dessa vida nunca façam ela mudar, perder essa essência e essa áurea", escreveu.

Só uma coisa, a @juliette é TÃO iluminada, carismática, gente boa… sempre depois de encontrar com ela, eu penso: ela é uma das pessoas mais especiais do meio artístico.

E eu sempre fico na cabeça, tomara que as pancadas dessa vida nunca façam ela mudar, perder essa essência e… — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) January 16, 2024