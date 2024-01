Luísa Sonza revela que não fez planos para 2024 - Reprodução

Publicado 16/01/2024 20:36

Rio - Luísa Sonza utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (16), para revelar que ainda não fez planos para 2024. Nos stories de seu Instagram, a cantora desabafou sobre como tem se sentido cansada e que, apesar de ter muita coisa para fazer, ainda não resolveu nada.

"Gente, sério mesmo. Assim, 2024 eu estou fingindo que nada porque esse negócio que o povo fica fazendo promessa, não fiz nada. Tenho um monte de coisa para fazer, um monte de show, show de Carnaval, não fiz absolutamente nada. Tenho coisa para lançar, não estou fazendo absolutamente nada e estou doida para tirar uma sonequinha e ver se consigo outras férias. Ai, eu estou numa preguiça! (risos) Por favor, vão no meu show porque eu estou com muita preguiça, sério mesmo. Como é que vocês aguentam todo ano fazer de novo a mesma coisa, as mesmas promessas? Ah, não, gente. Não programei porr* nenhuma para 2024. Vamos ver no que vai dar", disse.

Em seguida, Luísa relatou como foi difícil 2023 e questionou se alguém também estava sentindo o mesmo que ela. "E todo mundo corre tão atrás das coisas, né? Tipo assim, meus colegas de trabalho, parabéns por todo esforço que estão fazendo. Ai, gente. Muito chato. E todo mundo assim: 'o ano acabando, e ai, quais os planos de 2024?'. Eu não sei! (risos). Não pensei ainda! Já foi difícil passar 2023, já estamos no lucro, entendeu? Por favor, me diz que alguém também está assim!