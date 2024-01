Samara Felippo e as filhas - Reprodução/Instagram

Rio - Samara Felippo compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira (16), como foi o seu reencontro com as duas filhas, nos Estados Unidos, após dois meses sem vê-las.

A atriz é mãe de Alícia , de 14 anos, e Lara, de dez. "Do primeiro encontro em Sacramento (CA) depois de dois meses até nosso passeio levando elas para ver neve pela primeira vez…", escreveu ela na legenda.

"Nós, nós três. Estou montando um reels, mas por enquanto fiquem com essa chuva de amor! Que saudade que eu estava", concluiu ela. As duas menores estavam com o pai, Leandro Barbosa.