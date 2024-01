Fernanda Paes Leme - Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2024 15:38

Rio - Fernanda Paes Leme compartilhou nesta segunda-feira (15), fotos da sua primeira gestação . Nas imagens, a apresentadora exibe a barriga de grávida.

O cenário das fotos é a piscina da casa da apresentadora de 40 anos em Salvador, na Bahia. Ela aguarda ansiosamente o nascimento de Pilar, fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio.

"Me peguei escolhendo essas fotos, na piscina, em minha piscina. E isso veio carregado de significado", começou ela na legenda da publicação.

"Não só porque me achei linda, porque me sinto bem comigo, porque a luz estava incrível… Mas porque é uma realização muito maior. Meu primeiro banho nessas águas é com a Pilar na barriga… Realmente algo muito simbólico pra mim. Que sensação incrível", finalizou.