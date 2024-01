Anitta faz dancinha com biquíni fio-dental - Reprodução/Instagram

Anitta faz dancinha com biquíni fio-dental Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2024 19:56 | Atualizado 16/01/2024 20:04

Rio- Anitta, 30 anos, compartilhou um vídeo, nesta terça-feira (16), fazendo uma dancinha ao som da música "Joga Pra Lua", gravada em parceria com Dennis e Pedro Sampaio.

A carioca usou um conjunto de crochê amarelo com top e sainha que deixou o biquíni fio-dental à mostra. . "Completamente viciada em jogar pra lua nesse verão! Haha Ja ouviu hj?", escreveu ela na legenda.

Dezenas de fãs e amigos famosos reagiram ao vídeo. "Aff. Mas é gata", disse Gracyanne Barbosa.

"Trate de divulgar essa obra mesmo, nem que seja do seu jeitinho kkkkk", escreveu um fã.

Bronca

A cantora deu uma bronca nos fãs durante a edição do "Ensaio da Anitta", em Brasília, neste sábado. Tudo porque o público vaiou Naldo Benny após ele ser anunciado como o convidado do show da Poderosa. No palco, a artista ressaltou que nem todos precisavam gostar do cantor, mas pediu que não houvesse reações negativas em relação a participação dele.