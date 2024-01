Anitta pede para fãs não vaiarem Naldo Benny - Reprodução de vídeo

Publicado 14/01/2024 08:17 | Atualizado 14/01/2024 08:18

Rio - Anitta, de 30 anos, deu uma bronca nos fãs durante a edição do "Ensaio da Anitta", em Brasília, neste sábado. Tudo porque o público vaiou Naldo Benny após ele ser anunciado como o convidado do show da Poderosa. No palco, a artista ressaltou que nem todos precisavam gostar do cantor, mas pediu que não houvesse reações negativas em relação a participação dele.

"Nem todo mundo precisa gostar. Só que vocês não sabem qual é a sensação de 42 mil pessoas vaiando. E eu não queria ter essa energia ruim aqui no nosso ensaio, que é um momento tão feliz e tão alegre. Eu sentiria como se você pra mim", afirmou.

"Eu não peço que ninguém ame ninguém, mas que, pelo menos, não faça ninguém se sentir como eu me senti naquele dia", continuou ela, relembrando uma vez em que foi vaiada. Logo depois, a artista chamou Naldo e ressaltou: "Quem gostar faz barulho, quem não gostar faz silêncio".

