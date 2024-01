Preta Gil exibe o novo visual - Reprodução do Instagram

Publicado 14/01/2024 15:00

Rio - Preta Gil, de 49 anos, está de visual novo! A cantora colocou aplique e mudou a cor dos fios após enfrentar a luta contra o câncer de intestino. O resultado da transformação foi compartilhado pela filha de Gilberto Gil no Instagram, neste domingo.

"Cabelo novo pro 'Bloco da Preta'. Cor 'preta chocolate e mel'", escreveu ela, que agradeceu os profissionais que cuidaram de sua transformação. "Sim, meu cabelo caiu muito durante o tratamento, mas não fiquei careca. Sobraram uns fios que me permitiram por o aplique. A perda de cabelo mexe muito com nós mulheres em tratamento oncológico, mas cabelo cresce o que importa é a cura!", ressaltou.

Não demorou muito para Preta receber uma chuva de elogios dos amigos e fãs. "Você está tão linda e radiante", comentou Fernanda Pontes. "Gata", comentou Adriane Galisteu. "Lindíssima meu amor!", afirmou Bella Campos. "Que linda. Tão bom te ver assim", destacou um admirador da artista.

A pedido dos fãs, a artista ainda mostrou como estava seu cabelo antes da transformação. Vale lembrar que Preta retorna aos palcos no dia 4 de fevereiro para celebrar os 15 anos do 'Bloco da Preta'. A apresentação acontece na RioArena, localizada na Zona Oeste do Rio. Pabllo Vittar fará uma participação no show.

Luta contra o câncer

Preta Gil recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro do ano passado após ser internada às pressas com dores abdominais. Há cerca de três meses, a cantora realizou a retirada de um tumor na região abdominal. Com isso, passou a utilizar uma bolsa de ileostomia para eliminação das fezes. O último procedimento foi feito em novembro, no hospital na Zona Sul de São Paulo, e reverteu uma ileostomia temporária e reconectou o intestino da artista. Ela segue em processo de reabilitação e ficará por cinco anos sob cuidados médicos.