Jeniffer Nascimento, Jean Amorim e a filha Lara Reprodução / Instagram

Publicado 14/01/2024 15:03

Rio - Jeniffer Nascimento, de 30 anos, celebrou no sábado (13), o primeiro mês de vida de Lara, sua primeira filha com Jean Amorim, com uma festinha em casa. Através do Stories do Instagram, a atriz compartilhou um registro com montagem de fotos da bebê e o bolo feito para a comemoração.