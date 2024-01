MC Daniel desfruta do jatinho de Anitta após participação no show da cantora - Reprodução / Instagram

MC Daniel desfruta do jatinho de Anitta após participação no show da cantora Reprodução / Instagram

Publicado 14/01/2024 13:49

Rio - MC Daniel, de 25 anos, fez uma participação especial no último sábado (13), no "Ensaios da Anitta", show da cantora de Carnaval, que ocorreu em Brasília. Anitta, de 30, seguiu em seu jatinho particular para Fortaleza, onde se apresenta hoje. Através do Stories do Instagram, a "Poderosa" se divertiu ao mostrar que o funkeiro iria acompanhar ela na viagem.