Bárbara Borges e Iran Malfitano - Paulo Tauil / AgNews

Publicado 14/01/2024 11:36

Rio - Fábio Jr. realizou o segundo show da nova turnê "Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”, que celebra os seus 70 anos, no Vivo Rio, na Zona Sul do Rio, na noite deste sábado, e reuniu um time de famosos na plateia.

Bárbara Borges e o namorado, Iran Malfitano, foram algumas das celebridades que prestigiaram a apresentação do cantor. No local, os dois trocaram beijinhos e posaram para fotos. Solange Gomes, Maurício Manfrini, conhecido pelo personagem Paulinho Gogó, e Carmelo Maia, filho de Tim Maia, também conferiram o show do artista.

Considerado ícone da música brasileira, Fábio revela que está em um bom momento da carreira. "Estou em uma fase legal pra caramba, muito feliz e realizado. A melhor forma de celebrar minha carreira e a vida, é no palco com meus fãs, família e amigos. Eles são a razão de tudo!".