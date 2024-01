Grazi Massafera rouba a cena com lingerie em ensaio de fotos - Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2024 22:14

Rio - A atriz Grazi Massafera, de 41 anos, posou de lingerie em um novo ensaio de fotos e tirou o fôlego de fãs. Nesta sexta-feira (12), a ex-modelo exibiu sua beleza natural em uma campanha que incentiva a valorização dos diversos corpos das mulheres.

"Somos muitas, mas sempre únicas! Que a gente nunca esqueça o nosso valor... Todas e por todas! Feliz demais com essa nova campanha tão linda e profunda", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos cliques, Grazi surge rodeada de mulheres de diferentes cores e biotipos, todas usando um conjunto de calcinha e sutiã em tons distintos de vermelho. Para a felicidade de seus seguidores, a vice campeã do 'Big Brother Brasil 5' vai retornar às telinhas ainda este ano como a protagonista do remake da novela 'Dona Beija'.Internautas correram para os comentários para admirar a iniciativa e os registros que a influenciadora compartilhou: "Mami, por um minuto achei que era eu! Gata", brincou a cantora Pablo Vittar. "Que orgulho! Essa campanha tá incrível demais", elogiou uma pessoa. "O poder dessas lindas. Fique apaixonada por tudo!", contou outra. "Ficaram perfeitas. Deus abençoe a potência feminina", desejou uma terceira. "Sorriso lindo de vocês! Todas maravilhosas", disse mais uma.