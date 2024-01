MC Mirella compartilha cliques de ensaio fotográfico ao lado de Serena - Reprodução / Instagram

MC Mirella compartilha cliques de ensaio fotográfico ao lado de SerenaReprodução / Instagram

Publicado 13/01/2024 13:44

Rio - Mc Mirella, de 25 anos, postou nesta sexta-feira (12), em suas redes sociais, fotos do ensaio que fez com a filha, Serena, fruto do seu relacionamento com Dynho Alves. Nas imagens, em preto e branco, a artista posou com a bebê ao lado do maridão e da mãe.

fotogaleria

"Só sei te amar", escreveu Mirella na legenda da publicação. "Só sei te amar", escreveu Mirella na legenda da publicação.

Os fãs da funkeira ficaram apaixonados pelas novas fotos. "Duas princesas", comentou uma seguidora. "Todas as gerações lindas", elogiou mais uma. "Que família mais linda", disse outra. "Sereninha princesinha linda carinha do papai, opinou a internauta.